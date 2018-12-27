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Киев утвердил соглашение с Уругваем об отмене виз

Политика

За год Украину посетило чуть более полусотни жителей Уругвая

Киев, 27 декабря 2018, 15:49 — REGNUM  Правительство Украины утвердило соглашение с Уругваем об отмене виз, сообщили 27 декабря «Украинские новости».

Соглашение вступит в силу через 30 дней с момента уведомления сторон об исполнении всех необходимых внутригосударственных процедур.

В документе указано, что в 2017 году граждане Уругвая оформили 54 краткосрочные визы на Украину, а в 2018 — 67 виз.

Напомним, 6 декабря посол Украины в Канаде Андрей Шевченко посетовал, что Канада не спешит отменять визы для граждан Украины, напротив — число отказов в 2018 году резко возросло.

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