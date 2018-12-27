ПРО на территории США не способна отразить ракетный удар России — эксперт

Москва, , 15:37 — REGNUM На сегодняшний день эффективность американской системы противоракетной обороны (ПРО) на территории Соединенных Штатов является «чрезвычайно низкой». Об этом в интервью изданию «Аргументы недели» заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

По словам генконструктора предприятия, разработавшего межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Тополь», «Булава» и «Пионер», эффективность систем ПРО, которые находятся на территории стран ЕС, намного выше. Также Соломонов подчеркнул, что установленные в Румынии и Польше компоненты американской ПРО могут быть использованы в качестве наступательных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае размещения американских ракетных систем средней и меньшей дальности на территории европейских стран, российские ракетчики вынуждены держать под прицелом районы размещения таких систем.

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