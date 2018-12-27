Опрос: Конте обошел всех экс-премьеров Италии по уровню поддержки

Рим, , 15:36 — REGNUM Рейтинг поддержки премьер-министра Италии Джузеппе Конте составляет 60%, сообщает в четверг, 27 декабря, Termometro Politico со ссылкой на данные социологического опроса Ipsos.

За полгода пребывания у власти уровень поддержки Конте не изменился. В последние 12 лет никому из премьер-министров Италии не удавалось достигать столь высоких уровней поддержки после полугода работы.

Рейтинг Романо Проди в 2006 году за полгода снизился с 54 до 40%, Сильвио Берлускони с 2008 — с 63 до 55%, Марио Монти в 2011 — с 61 до 47%, Энрико Летты в 2013 — с 60 до 54%, Маттео Ренци в 2014 — с 63 до 56%.

За первые шесть месяцев на посту премьер-министра свой рейтинг смог увеличить только Паоло Джентилони в 2016 году, но его показатели были значительно скромнее — 35 и 39% соответственно.