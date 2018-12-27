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Грызлов: Режим прекращения огня на Донбассе возможен с 29 декабря

Политика

При ответственности сторон

Москва, 27 декабря 2018, 15:30 — REGNUM  Украину удалось убедить в необходимости новогоднего перемирия в Донбассе. При этом Россия настаивает на безусловной дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом журналистам сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Удалось убедить украинскую сторону и прийти к пониманию возможности введения режима прекращения огня с 01:01 29 декабря 2018 года. Это решение принято несмотря на регулярные усилия Киева блокировать перемирие», — сообщил Грызлов.

Однако он указал на опыт предыдущих перемирий, который свидетельствует о том, что они не всегда выполняются.

«В связи с чем, мы настаиваем на необходимости безусловной дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня, обеспеченной соответствующими приказами. При этом ЛНР и ДНР такие приказы публикуют, а украинская сторона — ни разу этого не делала, несмотря на требования ОБСЕ», — заявил Грызлов.

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Война в Донбассе
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