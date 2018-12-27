Бывший замглавы внешней разведки Китая проведёт остаток жизни в тюрьме

Пекин, , 15:30 — REGNUM Бывший заместитель министерства государственной безопасности КНР (внешняя разведка и контрразведка) Ма Цзян осуждён за коррупцию. Приговор сегодня, 27 декабря, высокопоставленному чиновнику вынес народный суд города Далянь. Об этом сообщает Reuters.

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Чиновника приговорили к пожизненному лишению свободы. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 100 миллионов юаней ($14,56 млн) и торговле инсайдерской информацией, на которой он «заработал"почти 5 млн юаней.

Также, по данным суда, он оказывал «помощь» находящемуся в бегах миллиардеру Го Вэньгую.

Кроме того, Ма лишен всех политических прав, вся его собственность будет конфискована.

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Более 10 тыс. китайских чиновников было наказано в ноябре 2018 года

Расследование в отношении Ма Цзяня Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины начала в январе 2015 год. А в 2016 году чиновник был исключён из КПК.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года новый глава высшего китайского антикоррупционного органа Чжао Лэцзи призвал Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины продолжить строительство чистой партии и бороться с коррупцией «не покладая рук».

Только в ноябре 2018 года за нарушение кодекса умеренности в Китае

наказанию были подвергнуты почти 10,3 тыс. членов Компартии. Чиновники проходили по 7249 эпизодам правонарушений. Среди самых распространённых — взяточничество и присвоение незаслуженных премий, а также использование общественных средств для организации банкетов.

За 11 месяцев 2018 года в общей сложности было наказано более 78,8 тыс. чиновников по 55 705 случаям дисциплинарных нарушений.

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