Киев, , 15:37 — REGNUM Перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на территорию Украины пополнили крахмал и глюкоза, сообщили 27 декабря «Украинские новости».

Соответствующее решение приняло правительство Украины во время сегодняшнего заседания.

Под запретом оказались, в частности, кукурузный крахмал, сироп из глюкозы, содержащий менее 50% фруктозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Напомним, бывший председатель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж признал, что боеспособность вооружённых сил Украины напрямую зависят от поставок дизельного топлива, 80% которого сделано из российской нефти.

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