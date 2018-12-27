Свердловский первый вице-губернатор об итогах года: «Мы преодолели вызовы»

Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM В 2018 году перед Свердловской областью стояли старые «санкционные» вызовы, но в регионе уже научились работать с ними. Об этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов корреспонденту ИА REGNUM.

«Вызовы сохранились — это недружественная политика со стороны ряда иностранных государств. Но пришла хорошая новость — могут быть сняты санкции с компании «Русал» в течение месяца. А ведь у нас больше десятка предприятий «Русала» по всей области», — сказал Алексей Орлов.

«Какие ключевых успехов мы достигли? На днях у нас был новогодний прием наших ветеранов — руководителей промышленных предприятий. Во многом благодаря этим людям нам удалось сохранить промышленность Свердловской области, и это является той серьезной базой, которую мы развиваем уже с новыми подходами, в новых условиях. У нас реализовано порядка 30 крупных промышленных проектов в 2018 году, более 2 трлн рублей составил валовый региональный продукт (ВРП) по итогам 11 месяцев — рост порядка 9% к предыдущему году. И по ВРП, и по индексу промышленного производства — порядка 108% по 11 месяцам — мы значительно превышаем среднероссийский показатель», — продолжил чиновник.

Он также добавил, что сейчас дан старт развитию совершенно новой отрасли промышленности — наверное, новая веха наступила — это авиастроение, создание авиастроительного кластера. Цех по производству самолётов L-410 — это серьёзный шаг вперёд по развитию компетенций и импортозамещению, отметил первый вице-губернатор и добавил: «Надо инициировать развитие региональной авиации — те самолёты, которые мы производим, как нельзя лучше подходят для этого».

"Как уже сказал наш президент, Россия уже научилась работать в условиях санкций. Мы достаточно быстро приспосабливаемся, и многие моменты нам сегодня позволяют ускоренными темпами развивать те отрасли, где мы были серьёзно зависимы от импорта. Нет худа без добра, будем с этими вызовами бороться, будем работать в рамках реализации национальных проектов. Будем вносить свой вклад, достаточно серьезный, для решения тех задач, которые поставил президент», — заключил Алексей Орлов.