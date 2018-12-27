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В Турции за оппозиционные высказывания оштрафовали два телеканала

Политика

Административные санкции коснулись каналов Халк ТВ и Фокс ТВ

Анкара, 27 декабря 2018, 15:10 — REGNUM  Два турецких оппозиционных телеканала, позволивших себе критиковать президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, были оштрафованы. Средства массовой информации также признали виновными в поощрении акций гражданского неповиновения, сообщает 27 декабря Reuters.

Отмечается, что административные санкции коснулись телеканалов Халк ТВ и Фокс ТВ. По данным агентства, высший совет Турецкого радио и телевидения запретил ток-шоу на Халк ТВ, в котором ведущие позволили себе критику правительственного курса. На Фокс ТВ были запрещены три новостных выпуска. Ведущий новостей канала был обвинен в провоцировании протестов против повышения цен на газ.

Следует отметить, международные правозащитные организации постоянно предъявляют турецким властям обвинения в ущемлении свободы слова. На сегодняшний день в стране в заключении находятся по меньшей мере 68 неугодных журналистов.

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Политическая жизнь Турции
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