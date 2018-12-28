Союз с Пентагоном показался Трампу убыточным?

Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Перетасовки во властных структурах, учиненные Дональдом Трампом, к концу 2018 года могут свидетельствовать о расхождениях между ним и теми, кто составлял одну из важных групп его поддержки. Почему американские военные оказались «слабым звеном», с точки зрения Трампа, обсуждает в своей статье обозреватель Иван Кузнецов.

Люди с военным прошлым вроде генерала морской пехоты Джона Келли или бывший элитный морпех Райан Зинке покидают свои высокие посты и уступают их лицам с гражданским прошлым. В свете самого крупного международного шага Трампа в уходящем году — анонсирования вывода войск из Сирии — указанные отставки воспринимаются как некая разминка или подготовка почвы. Сама по себе инициатива Трампа, связанная с выводом войск, является еще одним этапом уничтожения обамовского наследия, ведь именно при предыдущем президенте американские войска отправились помогать «демократической оппозиции»: при Трампе вектор борьбы с законным сирийским правительством отчасти сменил направление, переключившись более в сторону борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Сирия — с точки зрения американской военной элиты — очевидно являлась важным аргументом для поддержания должного уровня значимости военного ведомства, откуда следовали финансирование, престиж и прочие материальные и нематериальные выгоды. Теперь же, похоже, этому положению пришел конец, но по чьей вине? Может быть, Трамп, по привычке оценивающий отношения с экономической стороны, пришел к выводу о недостаточной эффективности союза с военными?

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