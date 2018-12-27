За 2018 год в Сирию вернулись свыше 313 тысяч беженцев

Москва, , 14:53 — REGNUM Граждане Сирии, которые из-за военных действий были вынуждены оставить свои дома и покинуть территорию страны, продолжают возвращаться в САР. При этом их поток на сегодняшний день значительно возрос. Об этом на сегодняшнем расширенном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Их число постоянно увеличивается. Многие из них приняли решение остаться в родных домах и на чужбину уже не вернутся», — сказал Мизинцев.

Он уточнил, что в родные места уже вернулись более 1,574 млн сирийских граждан, из них свыше 1 266 800 внутренне перемещенных лиц и более 307,3 тыс. беженцев из-за рубежа.

Всего же с начала 2018 года в места довоенного проживания в Сирии возвратились более 313,5 тыс. сирийских граждан.

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Добавим, что с начала 2018 года в различных районах Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию почти 4,8 тыс. жилых домов, 270 медучреждений, более 1,4 тыс. образовательных учреждений, 290 объектов водоснабжения, свыше тысячи электроподстанций, а также более 14,2 тыс. промышленных предприятий.

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