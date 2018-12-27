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Мечта мальчика о рукопожатии с Путиным сбылась

Политика

Для юного Коли поездка в столицу стала первой в жизни

Мечта мальчика о рукопожатии с Путиным сбылась
Иллюстрация: Kremlin.ru
Коля Кузнецов и Владимир Путин

Москва, 27 декабря 2018, 14:50 — REGNUM  Президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего мальчика из Ставропольского края, чьим желанием было пожать руку главе государства. Мальчика вместе с матерью пригласили в Москву, сообщает пресс-служба Кремля.

Для юного Коли поездка в столицу стала первой в жизни. Вместе с мамой он уже совершил экскурсию по Московскому Кремлю, а также побывает в усадьбе Измайлово и Музее оружия.

Путин пожал ребенку руку и оставил автограф на его спортивной экипировке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря во время посещения Международного форума добровольцев президент забрал со специального стенда конверты с заветными желаниями тяжело больных детей и пообещал все их исполнить. Так, для 15-летнего Арслана из Башкирии устроили экскурсию по президентскому борту, а девочка Вероника побывала на киностудии «Мосфильм».

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