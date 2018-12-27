Новый мэр Великого Новгорода назначил себе нового заместителя

Великий Новгород, , 14:38 — REGNUM Депутат думы Великого Новгорода, член фракции «Справедливая Россия» Евгений Кузиков назначен на должность заместителя мэра города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, такое распоряжение подписал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Какие именно вопросы будет курировать новый заместитель мэра, официально не сообщается. К исполнению своих обязанностей он приступил с 26 декабря.

До настоящего времени у мэра Великого Новгорода было четыре заместителя, в том числе первы зам Юрий Пшеницын, заместители Екатерина Красновидова, Александр Матюнин и Игорь Прохоров.

В связи с назначением на новую должность Евгений Кузиков уже написал заявление в думу Великого Новгорода о досрочном прекращении полномочий депутата.

«Этот вопрос будет рассмотрен на очередном заседании думы», — сообщили в пресс-службе городского парламента.

Напомним, у Евгения Кузикова уже есть опыт работы в мэрии. В 2004—2009 годах он был первым заместителем главы города и курировал вопросы экономики, строительства и дорожного строительства, ЖКХ, недвижимости, земельных отношений.

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Справка.

Кузиков Евгений Иванович родился 12 июля 1955 года в поселке Руднев Тульской области. В 1977 году окончил Донской техникум механизации учета (факультет программирования) и был направлен на работу в Новгород, в вычислительный центр областного управления статистики. Работая, заочно окончил Новгородский государственный университет по специальности «Экономика и управление производством».

С 1977 по 1994 годы работал в вычислительных центрах отраслевых организаций Новгородской области.

С 1994 года — в системе городского хозяйства Новгорода. Позднее возглавил муниципальное учреждение «Информационно-аналитический центр по ЖКХ».

2004−2009 годы — первый заместитель главы администрации Великого Новгорода.

2009−2013 годы — заместитель руководителя Управления федерального казначейства по Новгородской области

8 сентября 2013 года был избран депутатом думы Великого Новгорода V созыва, в которой был заместителем председателя думы и руководителем фракции «Справедливая Россия».

9 сентября 2018 года избран депутатом думы Великого Новгорода VI созыва.

Семейное положение — женат, есть дети и внуки.