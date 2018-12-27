В России утверждена концепция развития волонтёрства до 2025 года

Москва, , 14:37 — REGNUM В России разработана и одобрена Концепция развития добровольчества (волонтёрства) до 2025 года. Документ, утверждённый председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликован 27 декабря на сайте правительства России.

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Отмечается, что концепция предусматривает развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению волонтёров к работе в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

«Реализация концепции будет способствовать развитию волонтёрской деятельности, расширению мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о добровольчестве и волонтёрстве, впервые на законодательном уровне установив права и обязанности добровольцев и волонтёров. Документ определяет статус волонтёрских организаций, организаторов волонтёрской деятельности и волонтёров, а также закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации.

5 февраля этот закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Добавим, что за год в России количество волонтёров возросло в два раза. Так, если в декабре 2017 года о том, что они принимали участие в тех или иных добровольческих акциях рассказывали 7 млн человек, то на сегодня в подобных акциях приняли участие уже более 14 млн человек.

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