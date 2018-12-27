Четверг, 27 Декабря 2018 года
14:54:44 МСК

Винницкие власти разослали заявления о переходе общин в ПЦУ — УПЦ

Политика

В УПЦ возмущены вмешательством государства в дела церкви

Винница, Украина, 27 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  Священники двух епархий канонической УПЦ, расположенных на территории Винницкой области получили из Винницкой областной администрации бланки заявлений о переходе общин в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил 27 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ на официальном сайте.

Документы разосланы от имени руководителя управления по делам национальностей и религий Винницкой области Игоря Александровича Салецкого. В них указано, что религиозные общины меняют свою принадлежность на основании убеждений большинства участников собрания.

В УПЦ выразили возмущение бесцеремонным вмешательством властей Винницкой области в церковную жизнь и попытками разрушить структуру канонической церкви.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава одного из районов Винницкой области обзванивал глав сельсоветов и требовал убедить местных священников перейти к раскольникам. В случае успеха он обещал подвезти массовку, чтобы обеспечить «правильные» результаты голосования членов общины.

Читайте также: Власти Винницкой области принуждают священников к расколу — митрополит УПЦ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить