Винницкие власти разослали заявления о переходе общин в ПЦУ — УПЦ

Винница, Украина, , 14:39 — REGNUM Священники двух епархий канонической УПЦ, расположенных на территории Винницкой области получили из Винницкой областной администрации бланки заявлений о переходе общин в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил 27 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ на официальном сайте.

Документы разосланы от имени руководителя управления по делам национальностей и религий Винницкой области Игоря Александровича Салецкого. В них указано, что религиозные общины меняют свою принадлежность на основании убеждений большинства участников собрания.

В УПЦ выразили возмущение бесцеремонным вмешательством властей Винницкой области в церковную жизнь и попытками разрушить структуру канонической церкви.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава одного из районов Винницкой области обзванивал глав сельсоветов и требовал убедить местных священников перейти к раскольникам. В случае успеха он обещал подвезти массовку, чтобы обеспечить «правильные» результаты голосования членов общины.

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