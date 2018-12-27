Глава МИД Австрии озабочена притеснением журналистов на Украине

Вена, , 14:34 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о неприемлемости притеснений и угроз по отношению к работающим на Украине журналистам. Так министр отреагировала на обращение к австрийским властям сотрудника телерадиокомпании ORF Кристиана Вершюца, говорится в сообщении МИД Австрии.

Кнайсль подчеркнула серьезную озабоченность теми условиями, в которых оказались украинские и международные СМИ. Она заявила, что насилие по отношению к представителям прессы должно наказываться.

Притеснение свободы прессы на Украине усиливается, констатировала она. Отмечено также, что украинский посол в Австрии вызван в МИД в связи с отзывом аккредитаций у журналистов, работающих в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вершюц, освещающий события в Крыму, на Украине, в Донбассе был внесен Киевом в список «агентов Кремля». Журналист заявил, что боится за свою жизнь.

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