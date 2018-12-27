Четверг, 27 Декабря 2018 года
14:35:01 МСК

Глава МИД Австрии озабочена притеснением журналистов на Украине

Политика

Ранее сотрудник телерадиокомпании ORF заявил, что боится за свою жизнь

Вена, 27 декабря 2018, 14:34 — REGNUM  Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о неприемлемости притеснений и угроз по отношению к работающим на Украине журналистам. Так министр отреагировала на обращение к австрийским властям сотрудника телерадиокомпании ORF Кристиана Вершюца, говорится в сообщении МИД Австрии.

Кнайсль подчеркнула серьезную озабоченность теми условиями, в которых оказались украинские и международные СМИ. Она заявила, что насилие по отношению к представителям прессы должно наказываться.

Притеснение свободы прессы на Украине усиливается, констатировала она. Отмечено также, что украинский посол в Австрии вызван в МИД в связи с отзывом аккредитаций у журналистов, работающих в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вершюц, освещающий события в Крыму, на Украине, в Донбассе был внесен Киевом в список «агентов Кремля». Журналист заявил, что боится за свою жизнь.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрийский журналист попал в список «врагов Украины»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить