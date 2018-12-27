Министерство информации Сирии: ОАЭ открыют посольство в Дамаске

Дамаск, , 14:33 — REGNUM Власти Объединенных арабских эмиратов откроют посольство в Дамаска 27 декабря, заявили в министерстве информации Сирии, сообщает британское агентство Reuters.

Дипломатическое представительство ОАЭ в Сирии было закрыто в 2011 году, в начале антиправительственных выступлений, переросших в гражданскую войну.

В самом Абу-Даби эту информацию на данный момент не прокомментировали.

Напомним, ранее британское издание The Guardian указало на рост числа арабских государств, которые выступают за возвращение Сирии в Лигу арабских государств.

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