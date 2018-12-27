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Назарбаев продлил полномочия главы канцелярии президента

Политика

Махмуд Касымбеков стал начальника канцелярии президента в марте 1996 года

Астана, 27 декабря 2018, 14:29 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продлил полномочия начальнику канцелярии президента республики Махмуду Касымбекову, сообщили 27 декабря в пресс-службе главы государства.

Указом Назарбаева полномочия Касымбекова продлятся до 31 декабря 2019 года. Должность начальника Канцелярии президента чиновник занимает с марта 1996 года.

Напомним, с 1990 года Махмуд Касымбеков заведовал общим отделом аппарата президента и кабинета министров Казахстана, затем администрацией главы государства.

Ранее, с 1983 по 1990 год Касымбеков работал в Алма-Атинском обкоме, входил в ЦК Компартии Казахстана.

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