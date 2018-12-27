Вывод войск США из Сирии оказался для курдов неприятной неожиданностью

Дамаск, , 14:18 — REGNUM Новостной портал Al-Masdar News сообщил о пресс-конференции Сирийских демократических сил, которая прошла в городе Айн-Исса провинции Ракка. На ней было сказано, что хотя и СДС ожидали ухода США, но «то, как это произошло, было довольно неожиданно для нас».

Кроме этого, было добавлено, что ответы на сирийский конфликт лежат за пределами страны: «Решения находятся в руках сверхдержав, потому что сирийская дилемма стала международной дилеммой».

По имеющейся информации, Сирийская арабская армия проводит укрепление своей группировки в городе Аль-Аримех и в прилегающих к нему деревнях. В город также вошли подразделения российской военной полиции. Доступ в Аль-Аримех был дан в ходе переговоров с Сирийскими демократическими силами.

Этот город находится к юго-западу от Манбиджа. Манбидж рассматривается турецкой армией как приоритетная цель для наступления.

Тем не менее пока сирийскому правительству и СДС пока не удалось достигнуть договоренности по Манбиджу, чтобы в город вошли подразделения Сирийской арабской армии. Кроме этого, в самом городе и на севере от него продолжается патрулирование военнослужащими США.

Ряд источников сообщает, что посредником на переговорах по Манбиджу между сирийской разведкой и курдскими отрядами Народных защитников выступает разведка Египта.

Судьба районов Сирии, находящихся под контролем Сирийских демократических сил, будет обсуждаться в Москве 29 декабря. Ожидается визит министра иностранных дел Турции, министра обороны и руководителя турецкой разведки MIT.