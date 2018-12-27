В МИД РФ не знают о причинах вывода американских войск из Сирии

Москва, , 14:13 — REGNUM Каковы дальнейшие планы Соединённых Штатов в Сирии после вывода американский войск с территории арабской республики, пока неизвестно. Равно как и неизвестны причины принятия такого решения. Об этом на совместном расширенном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР заявил представитель Министерства иностранных дел РФ Игорь Цариков.

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«Этот гамбит еще предстоит разгадать», — приводит РИА Новости слова Царикова.

Он отметил, что Москва неоднократно указывала на нелегитимное вооруженное присутствие США в Сирии, которое препятствовало урегулированию ситуации в САР.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп 19 декабря заявил о победе над террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. По его словам, это было единственной причиной нахождения американских военных в стране, поэтому теперь больше в нём необходимости нет.

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Германия удивлена решением США вывести войска из Сирии

24 декабря был подписан официальный указ о постепенном и полном выводе войск САШ из арабской республики.

Приказ главы Белого дома был негативно воспринят со стороны министра обороны США Джеймса Мэттиса, публично раскритиковавшего решение Трампа. В Германии и Франции были шокированы и удивлены решением главы Белого дома, а в Великобритании выступили против такого шага.

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