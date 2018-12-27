Экс-директор Ивановского облздрава Романчук избежала колонии

Иваново, , 14:11 — REGNUM Приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области, директора департамента здравоохранения Ивановской области Светланы Романчук вынес Ленинский районный суд Иванова 27 декабря. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. Романчук вменялось в вину превышение должностных полномочий в пользу компании «Медтехника». Громкое дело, возбужденное летом 2017 года, расследовало УФСБ по Ивановской области.

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, судом и следствием установлено, что подсудимая с июня 2016 года по 28 апреля 2017 года давала поручения руководителям подведомственных учреждений по созданию для АО «Медтехника» (учреждено правительством региона) преимущественных условий при оказании услуг по обслуживанию медицинской техники.

«Таким образом, должностное лицо незаконно установила дискриминационные условия, ограничивающие конкуренцию для неопределенного круга организаций, желающих оказывать бюджетным учреждениям здравоохранения Ивановской области услуги по техническому обслуживанию медицинской техники», — изложили свою позицию в прокуратуре.

Сама Светлана Романчук своей вины не признала.

Отметим, что изначально не было речи о реальном наказании для бывшей чиновницы — гособвинитель просил для нее пять лет лишения свободы условно и запрет на работу в определенных должностях на 2,5 года.

Решением Ленинского районного суда Иванова Романчук признана виновной по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, также она лишена права занимать государственные должности в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил

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