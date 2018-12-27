Премьер-министр Грузии назвал две главные проблемы страны

Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что главными проблемами страны являются нищета населения и оккупация грузинских территорий (Абхазии и Южной Осетии). Об этом премьер заявил на пресс-конференции до начала заседания правительства 27 декабря.

Бороться с «российской оккупацией» Мамука Бахтадзе намерен в тесном сотрудничестве с друзьями и партнерами Грузии и путем претворения в жизнь мирных инициатив грузинского правительства.

«К сожалению, перед Грузией все еще остаются два тяжелейших и самых болезненных вызова — российская оккупация и нищета. Мы используем все платформы вместе с дружественными нам странами, чтобы продвинуться далеко в перед в вопросах деоккупации. К сожалению, Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства, взятые в 2008 году, и не выводит войска с территорий Грузии», — подчеркнул премьер.

Что касается мирных инициатив, одной из них Бахтадзе назвал инициативу «Шаг к лучшему будущему», предвестником которой назвал открытое в граничащем с Южной Осетией селении Дици малое предприятие.

«Сегодня я побывал в селении Дици, где открылось очень интересное предприятие. Его профинансировала наша стартап-платформа, и это очень хороший ответ на все вопросы имеющиеся у наших гроаждан. Наш ответ — только мир и развитие, только развитие и мир», — заявил премьер-министр.

Он надеется, что вместе с мировым сообществом правительство Грузии сумеет реализовать множество подобных проектов и тем самым сделает свой шаг к лучшему будущему.

«Чем больше предприятий будет открыто на наших оккупированных территориях, тем быстрее мы сумеем создать новые возможности проживающим там нашим гражданам», — заявил Бахтадзе.