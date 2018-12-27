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Венгры Закарпатья не должны испытывать притеснения — СМИ

Политика

Стороны обязательно должны прийти к согласию

Будапешт, 27 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Венгерское этническое меньшинство Закарпатья должно быть законопослушным, но не испытывать дискриминации со стороны Украины, заявил уполномоченный министр, ответственным за сотрудничество округа Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области Иштван Грежа 27 декабря в интервью «Радио Свобода».

Венгерский чиновник отметил, что отношения Украины и Венгрии находятся в рамках международных соглашений, и стороны прилагают все усилия, чтобы урегулировать разногласия:

«На последней встрече, которая состоялась в Милане между двумя министрами, мы передали образец соглашения по решению этих вопросов. Теперь ведем переговоры и дипломатические консультации. Эти две стороны могут договориться, альтернативы нет», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, конфликт между Украиной и Венгрией начался после того, как украинские власти приняли закон об образовании, лишивший венгров права получать образование на родном языке. В ответ Венгрия заблокировала работу комиссии Украина — НАТО.

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