Израиль: уход США из Сирии «не изменит нашу политику» в этой стране

Иерусалим, , 14:05 — REGNUM Израильские СМИ сообщили о выступлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на церемонии выпуска свежих пилотов израильских ВВС на авиабазе Хацерим на окраине Беэр-Шевы 26 декабря.

В ходе выступления Нетаньяху высоко оценил возможности ВВС своей страны, которые, по его словам, могут поражать цели как вблизи, так и далеко, очень далеко.

Заявление Биньямина Нетаньяху было сделано вскоре после того, как минобороны РФ осудило израильский авиаудар вблизи сирийской столицы, заявив, что он поставил под угрозу два гражданских рейса.

Премьер-министр Израиля, который также является министром обороны страны, подтвердил свое обещание не допустить, чтобы Иран окопался в Сирии.

Нетаньяху прямо не комментировал авиаудар по Сирии, который имел место вечером 25 декабря. Однако отметил, что Израиль «энергично и непрерывно» действует против Ирана, в том числе «и в эти самые дни». Он также отметил, что уход США из Сирии «не изменит нашу политику» в этой стране.