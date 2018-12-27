Китайский военный самолет вторгся в зону опознавания ПВО Южной Кореи

Сеул, , 14:05 — REGNUM В министерство обороны Южной Кореи вызван военный атташе КНР в связи со вторжением китайского самолета в зону опознавания южнокорейских ПВО. Об этом сообщает 27 декабря агентство Yonhap.

Отмечается, что в ответ на вторжение военного самолета южнокорейским ВВС пришлось поднять в воздух истребители. По данным объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, китайское воздушное судно дважды вторгалось в зону идентификации ПВО. Китайской стороне передана нота протеста и требование впредь не допускать подобные инциденты, сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс заявил, что боевая авиация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) создавала помехи действиям канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora в воздушном пространстве у берегов Северной Кореи.

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