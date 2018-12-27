Четверг, 27 Декабря 2018 года
14:06:07 МСК

Китайский военный самолет вторгся в зону опознавания ПВО Южной Кореи

Политика

Пекину передана нота протеста и требование впредь не допускать подобные инциденты

Сеул, 27 декабря 2018, 14:05 — REGNUM  В министерство обороны Южной Кореи вызван военный атташе КНР в связи со вторжением китайского самолета в зону опознавания южнокорейских ПВО. Об этом сообщает 27 декабря агентство Yonhap.

Отмечается, что в ответ на вторжение военного самолета южнокорейским ВВС пришлось поднять в воздух истребители. По данным объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, китайское воздушное судно дважды вторгалось в зону идентификации ПВО. Китайской стороне передана нота протеста и требование впредь не допускать подобные инциденты, сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря начальник штаба обороны Канады генерал Джонатан Вэнс заявил, что боевая авиация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) создавала помехи действиям канадского самолета-разведчика CP-140 Aurora в воздушном пространстве у берегов Северной Кореи.

Читайте также: Пилоты ВВС Канады на подлёте к КНДР были оскорблены китайскими коллегами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить