В Южной Корее завершена разработка проекта новой подводной лодки

Сеул, , 16:13 — REGNUM Южнокорейская кораблестроительная корпорация Daewoo Shipbuilding завершила разработку проекта перспективной подводной лодки. Строительство первого образца начнётся уже во второй половине 2019 года.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, новая подводная лодка относится ко второй серии кораблей проекта «Чанбого-III»; она будет обладать водоизмещением 3000 тонн, продолжительностью автономного плавания свыше 50 дней и большей подводной скоростью, чем ее предшественники. Подводная лодка будет оснащена литий-ионными аккумуляторами, произведёнными в Южной Корее, которые существенно увеличат её боевой радиус и максимальное время подводного плавания. Кроме того, на ней будет установлен новейший сонар и средства наблюдения и наведения. Отмечается, что подводная лодка будет на 80% состоять из материалов и компонентов, произведённых южнокорейскими предприятиями.

Предшественники перспективной подводной лодки — корабли класса «Чанбого III» первой серии были спущены на воду в сентябре 2018 года. Их ввод в строй намечен на 2022 год.