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Анкара пообещала не допускать США к изучению С-400

Политика

Американской стороне было передано, что российские комплексы будут использоваться независимо от систем Североатлантического альянса

Анкара пообещала не допускать США к изучению С-400
Владислав Осипов © ИА REGNUM
С-400

Москва, 27 декабря 2018, 13:49 — REGNUM  В намерения турецких властей не входит предоставление доступа к российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400 американским военным экспертам. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 27 декабря РИА Новости.

Отмечается, что глава турецкого МИД в ходе встречи с российским послом в Анкаре Алексеем Ерховым опроверг сообщения о якобы имевшем место согласии властей Турции предоставить российские системы для изучения специалистам США.

Напомним, 20 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением Анкарой и Вашингтоном вопроса закупки российского вооружения, сообщило, что турецкая сторона предлагала США изучить зенитные ракетные комплексы С-400 после того, как приобретет их у России.

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Российско-турецкие отношения
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