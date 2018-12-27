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В Петербурге предложили ликвидировать преференции для детей силовиков

Политика

Депутат ЗакСа Максим Резник пригласил их «в общую очередь» при зачислении в школы

Санкт-Петербург, 27 декабря 2018, 13:35 — REGNUM  В Петербурге предлагают ликвидировать преференции для детей силовиков и судей при зачислении в школы. Соответствующий законопроект подготовил депутат от «Партии роста», председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ предполагает отмену порядка внеочередного зачисления детей прокуроров, сотрудников следственного комитета и судей в образовательные организации и летние оздоровительные учреждения. Кроме того, законодательная инициатива также предусматривает отмену первоочередного зачисления ребёнка в указанные учреждения для полицейских и служащих в органах уголовно-исполнительной системы, оставив льготы только для детей погибших сотрудников.

Депутат предложил «не делить людей на «опричнину» и «земщину». «Добро пожаловать в общую очередь», — прокомментировал Резник.

Напомним, на днях петербургские единороссы Александр Тетердинко и Павел Зеленков выступили с противоположной инициативой о внеочередном зачислении в школы детей следователей, прокуроров и судей, так как люди этих профессий, по замыслу авторов, напряженно работают и подвергаются опасности и стрессу.

«Дети охранителей режима ничуть не лучше и не хуже детей, например, дворников, маляров или столяров. Это опасное явление, когда жителей делят на земщину и опричнину. Опричники обеспечивают устойчивость режима и должны держать в страхе земщину», — считает Резник.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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