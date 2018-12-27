Представитель Китая ответил на претензии Индонезии по проблемам Синьцзяна

Сурабая, Индонезия, , 13:10 — REGNUM Генеральный консул КНР в Сурабая, втором по величине городе Индонезии, Гу Цзинци заявил, что проблемы, с которыми сталкивается его правительство, мало чем отличаются от проблем Индонезии, чье правительство также борется с экстремистскими группировками, сообщает Antaranews.

Гу Цзинци посетил отделение организации мусульманского общества Нахдатул Улама в городе Сурабая, где объяснил ситуацию, связанную с положением уйгурских мусульман в Синьцзяне. Консул заявил, что из 56 народов Китая 10 из них исповедуют ислам. В Синьцзяне, пояснил он, построено более 224 тысяч мечетей.

Генеральный консул КНР сравнил ситуацию в Китае с положением в Индонезии, чье правительство, по его словам, в настоящее время сталкивается с группировками и думает о том, как разработать политику по ликвидации терроризма. «Из 23 млн китайских мусульман немногие подвергаются радикализму», — продолжил он, подчеркнув, что правительство Китае борется именно с радикализмом.

Со своей стороны, председатель мусульманского общества Марзуки Мустамар призвал правительство Китая немедленно устранить проблемы терроризма и сепаратизма в Синьцзяне мирным путем. Объединение Нахдлатул Улама, по словам его представителя, готово стать посредником в этом вопросе.

Мусульманское объединение Нахдатул Улама является одной из самых больших независимых исламских организаций в мире, насчитывающей около 30 млн последователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители столицы Индонезии провели массовую акцию протеста у стен посольства КНР в Джакарте в знак солидарности индонезийского народа с мусульманской общиной уйгуров в Китае.

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