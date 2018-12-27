Власти США обещают «экстренные меры» после гибели детей-мигрантов

Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Условия содержания детей в центрах для нелегальных мигрантов на территории США будут пересмотрены. С таким заявлением выступила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Она заявила, что число детей, попадающих в спеццентры для содержания под стражей, увеличивается. В связи с этим для их защиты будут приняты «экстренные меры».

Нильсен намерена в ближайшие дни побывать в приграничных с Мексикой районах и лично оценить условия содержания нелегальных мигрантов и уровень их обеспеченности врачебной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США скончались два ребенка, прибывшие на территорию страны из Гватемалы вместе с родителями-мигрантами. В середине декабря умерла, вовремя не получив помощь медиков, задержанная американскими пограничниками семилетняя девочка. В конце месяца умер восьмилетний мальчик, помещенный в центр содержания нелегальных мигрантов вместе с отцом.

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