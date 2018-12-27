В Казахстане открыли музей памяти жертв политических репрессий

Алма-Ата, Казахстан, , 13:04 — REGNUM В селе Жаналык Талгарского района Алма-Атинской области открылся музей памяти жертв политических репрессий, сообщили 27 декабря в пресс-службе областного акимата (администрации).

В ходе церемонии открытия аким (глава) Алма-Атинской области Амандык Баталов заявил, что в селе захоронено 4 тыс. репрессированных. Он напомнил, что по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарабева в селе был установлен памятник, после чего началась работа по возведению комплекса.

Экспозиция музея представлена тремя залами: «История репрессий в Казахстане с 1916 по 1986 год», «Реквием памяти жертв политических репрессий», «Историко-просветительское общество «Адилет» и его деятельность».

Напомним, 26 декабря в Казахстанском национальном университете прошла конференция, посвященная статье президента «Семь граней великой степи». Участники конференции предложили сделать туристический инвестиционный проект «Музей голода, политических репрессий и депортаций».

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