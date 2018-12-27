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Труд рабочих разыгрывают в политических играх — госслужащая США

Политика

Работа правительства США все еще не возобновлена ‑ и это сказывается на простых американцах

Труд рабочих разыгрывают в политических играх — госслужащая США
Эмиль Бернар. Рабочие. 1889

Сейлем, США, 27 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  Блокировка работы правительства затрагивает простых американцев, среди которых уже распространяется «упадок духа и страх за будущее», сообщает CBS News.

Эрин Кидвелл работает в Национальном лесу Маунт-Худ в Орегоне, у нее двое детей, а еще она — одна из сотен тысяч госслужащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск на Рождество во время частичной остановки работы правительства.

«Мы живем от зарплаты до зарплаты. Я слышал, как конгрессмен сказал, что это не так, но это так», — убеждает Кидвелл.

По ее словам, тупик в бюджетных переговорах между Белым домом и законодателями по поводу 5-миллиардного требования президента США Дональда Трампа на пограничную стену ставит ее семью в неопределенное положение, делая будущее неясным.

«Самое сложное — это деморализация нашего труда, — говорит Кидвелл. — Обращаются с нашими работами, как будто это политическая игра».

25 декабря Трамп сказал, что правительство не возобновит работу, пока лидеры Конгресса не утвердят его просьбу о финансировании пограничной стены, и это заявление сделало экономическое будущее Кидвелл и ее семьи еще «более мрачным», потому что она и ее муж не знают, получат ли они компенсацию из-за «шатдауна», отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Берни Сандерс рассказал, что в США подавляющее большинство семей живут от зарплаты до зарплаты, а реальные доходы для работников среднего звена ниже, чем в 1973 году.

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