В 2019 году «будет возрастать доля нигилистов», активизируются ФПГ

Москва, , 12:33 — REGNUM В регионах нет роста доходов, экономики, перспективы. За исключением традиционных «жирных» республик, столиц и некоторых ярких провинциалов типа Тулы, в остальном ситуация вполне очевидна, считает директор аналитического центра ПолитГен Ярослав Игнатовский, передает корреспондент ИА REGNUM. Те, кто там бывает, понимают, уточнил политолог.

«И национальные проекты вкупе с новыми показателями оценки эффективности работы губернаторов в качестве скрытой цели как раз и выдвигают как мотивацию напряжённую работу регионов. Потому что запрос на изменения вырисовывается сегодня уже вполне очевидно, хотя пока выражается только в недовольстве властью, разочаровании от её неуклюжих действий, в отсутствии желания признать наличие проблем, обсудить с людьми. Не с казёнными общественниками, а с лидерами народного deep state. Поэтому ротация губернаторских кадров сегодня оправданна — главы регионов не должны, как губка, впитывать в себя гнев обывателей, всеми силами не давая просочиться местным проблемам в федеральное медийное пространство», — говорит Игнатовский.

«Я жду, что в период 2019—2021 гг. будут активизироваться региональные ФПГ и любые люди, у которых есть деньги и амбиции. Появятся новые желающие побороться за власть, пусть и небольшую, муниципальную, но без поддержки самой власти. Будет возрастать доля нигилистов, готовых плыть против течения по нематериальным причинам. Возможно, кто-то из федеральных игроков эту игру подхватит. Неизбежно появление одного или нескольких новых политических проектов, партии или движения типа «Наших» с уклоном в левый популизм. Потому что постоянно делать ставку только на четыре партии — «Единую Россию» и так называемых «думских старцев», как говорил в свое время Прохоров, — нельзя. Уже очевидно, что нас ждут серьезные преобразования в партийной системе перед выборами в Госдуму 2021 года».

По его мнению, роль ОНФ сегодня не очевидна:

«Фронтовики» должны указывать власти на ее просчеты, добиваться изменений. Представьте заголовок: «Представители ОНФ добились отставки губернатора/главы города». Или такой заголовок: «Активисты ОНФ добились установки очистных сооружений стоимостью 3 миллиарда рублей от предприятий, загрязняющих воздух в городе». Но такого не происходит. Нет, что называется, акций прямого действия. Не хватает политической воли руководства. Я внимательно посмотрел интервью Ольги Тимофеевой по итогам года. Проект «За честные закупки» в Кабардино-Балкарии не даёт чиновникам покупать внедорожники за 2 миллиона? И это все? Ребята, вы добились отставки чиновника, кто додумался брать своему ведомству внедорожник вместо обычного седана? Получается, что ОНФ остаётся симулякром гражданского общества. Были ли представители ОНФ в Кемерово и Волоколамске в марте, когда люди протестовали против бездействия власти, или на митингах обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге? Вряд ли. По крайней мере, серьезной роли они там не играют».

Говоря о перспективах отмены выборов губернаторов, политолог выразил сомнение в возможности такого развития событий:

«Путин не раз говорил про стратегию развития, в частности, демократических институтов. Вот стабилизировали, а в 2004 году отменили. В 2011 году снова ввели, теперь надо развивать. И ничего нет плохого в том, что еще в 15 регионах победят представители каких-то партий кроме «Единой России». Пусть это будут вообще не парламентские партии, самовыдвиженцы, пусть попробуют, вдруг им удастся сделать что-то лучше, чем у единороссов. Поэтому, отменив выборы, власть покажет свою слабость, болезненность даже минимальных имиджевых потерь. Нужно давать большему количеству кандидатов идти на выборы и при необходимости просто делать работу над ошибками. Не надо держать людей за дураков, прозрачные легитимные выборы без фальсификаций покажут, чего хотят избиратели. Будут побеждать те, кто попадет в запрос избирателя. И вот с ними уже надо будет выстраивать работу».