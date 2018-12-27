Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Пресс-секретарь Трампа рассказала о «мощном моменте» при его визите в Ирак

Политика

Ранее глава Белого дома высказался об этой поездке как о встрече «с невероятными бойцами»

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Пресс-секретарь Трампа рассказала о «мощном моменте» при его визите в Ирак
Иллюстрация: Цитата со страницы Сары Сандерс в Twitter
Трамп и военные

Багдад, 27 декабря 2018, 12:20 — REGNUM  Визит президента США Дональда Трампа в Ирак и встреча с американскими военными не обошлась без эмоционального эпизода, рассказала на своей странице в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс:

«Мощный момент: член армии США сказал президенту, что вернулся на службу из-за него. А президент Трамп ответил: «И я здесь из-за вас». Я встретила его после, и он отдал мне нашивку со своего рукава. Невероятно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп посетил американскую военно-воздушную базу аль-Асад в Ираке.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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