Впервые за три года Порошенко получит дивиденды от компании Roshen — СМИ

Киев, , 12:14 — REGNUM Компания Rothschild Trust, которая управляет кондитерской компанией президента Украины Петра Порошенко, впервые выплатит ему дивиденды, сообщило 27 декабря издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, размер выплат составит более $20 млн, из которых более $2 млн получит украинское государство в виде налогов.

«Дивиденды… Порошенко направляет на… популяризацию развития государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка. На политрекламу Порошенко также тратит собственные средства», — заявили в пресс-службе администрации президента Украины.

Напомним, в 2016 году после многочисленных обвинений в принадлежности к олигархату, Порошенко «избавился» от бизнеса, передав Roshen во временное управление так называемому «слепому» трасту Rothschild Trust.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году задекларированные доходы Порошенко увеличились в 12 раз, составив примерно $7 млн.

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Корпорация Roshen занимает 25 строчку мирового рейтинга кондитерских компаний.

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