В Чечне посмеялись над сообщением о батальонах чеченцев, воюющих за ВСУ

Грозный, , 12:08 — REGNUM Информация о том, что на стороне украинских силовиков воюют чеченские батальоны, вернувшиеся из Сирия и Ирака, кроме смеха ничего не вызывает. Если бы на Украине на самом деле воевали чеченцы, то военное противостояние давно бы закончилось. Такое мнение высказал министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«В Чечне к этим призрачным батальонам относятся с усмешкой. Потому что, если бы на самом деле чеченцы воевали против кого-либо, это принесло бы мгновенные результаты, а не длинные разговоры в течение нескольких лет. Если бы такие батальоны существовали, я вам даже не возьмусь описать масштабы того кровопролития, какое могло бы быть», — заявил министр Федеральному агентству новостей.

По словам Умарова, он не исключает, что на стороне ВСУ и в самом деле могут воевать «люди, называющие себя чеченцами». Но «когда воюют настоящие чеченцы, об этом знает весь мир», отметил министр, поэтому «настоящие чеченцы там не воюют».

Как сообщало ИА REGNUM, британская газета The Times на днях сообщила, что в Донбассе на стороне украинских силовиков воюют боевики чеченского батальона, которые прошли подготовку в лагерях исламистов в Ираке и Сирии. Называлось также название батальона «Шейх Мансур», которым якобы командует некий Муслим Чеберлоевский.

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