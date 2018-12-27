Захват Украиной «серой зоны» в Донбассе – крест на будущем Порошенко

Донецк, , 12:03 — REGNUM Захват «серой зоны» в Донбассе — очередной пример нарушения Украиной Минских соглашений, и на попытках обеспечить политическое урегулирование этого конфликта можно ставить крест, как и на политическом будущем Петра Порошенко, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 декабря, комментируя сообщения о взятии под контроль Украиной территорий, находящихся между расположениями сил ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украины — с другой.

Как сообщалось ранее, советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что вооруженные силы Украины уже захватили почти всю «серую зону» в Донбассе.

Захват украинскими воинскими формированиями так называемой «серой зоны» в Донбассе служит ещё одним подтверждением нарушения режимом Порошенко Минских соглашений 2015 года. Для нас, России, однако, эта констатация мало что меняет, так как нежелание Киева выполнять то, о чём при участии Германии, Франции и России тогда договорились стороны конфликта в рамках Трехсторонней контактной группы с участием ОБСЕ, стало очевидным фактом сразу после подписания документа.

Не думаю даже, что мы получили некий новый аргумент, чтобы парировать обвинения в нарушении Минских соглашений, которые вот уже четвёртый год безосновательно сыплются на нашу страну — авторам подобных обвинений доводы логики и политической порядочности чужды. Да и нужен ли нам этот аргумент? Не нужен.

Ситуация меняется для Донецкой и Луганской народных республик, однако, по моим наблюдениям, в ДНР и ЛНР к этому изменению готовы.

Всё развитие событий в последние месяцы, все действия режима Порошенко говорили и говорят о том, что на попытках обеспечить политическое урегулирование внутреннего конфликта на Украине надо поставить крест. Как и предполагалось, этот крест, в том числе и на себе самих, начали ставить сами Порошенко и компания.

Надеюсь, для жителей Донбасса эти новогодние праздники станут, наконец, последними, которые они отмечают под угрозой военного вторжения, — отметил Михаил Демурин.