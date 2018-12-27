Кресло замминистра культуры Ростовской области перестало быть вакантным

Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В правительстве Ростовской области произошли очередные изменения. Так, на вакантную должность заместителя министра культуры региона назначена Тамара Шевченко. На этом посту чиновница будет курировать деятельность отдела правовой и кадровой работы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Уточняется, что Шевченко родилась в посёлке Орловском Ростовской области. В 2000 году окончила Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция», после — неоднократно проходила обучение по программам дополнительного профессионального образования.

С июня текущего года Тамара Шевченко замещала должность начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодежный политики регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава региона Василий Голубев в ноябре этого года произвёл в региональном правительстве очередную рокировку, в следствие чего заместитель министра культуры Ростовской области Анна Дмитриева пошла на повышение и возглавила ведомство. Дмитриева сменила на посту Владимира Бабина.

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