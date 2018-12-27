Четверг, 27 Декабря 2018 года
11:30:58 МСК

Кресло замминистра культуры Ростовской области перестало быть вакантным

Политика

На должность назначена Тамара Шевченко

Ростов-на-Дону, 27 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  В правительстве Ростовской области произошли очередные изменения. Так, на вакантную должность заместителя министра культуры региона назначена Тамара Шевченко. На этом посту чиновница будет курировать деятельность отдела правовой и кадровой работы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Уточняется, что Шевченко родилась в посёлке Орловском Ростовской области. В 2000 году окончила Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция», после — неоднократно проходила обучение по программам дополнительного профессионального образования.

С июня текущего года Тамара Шевченко замещала должность начальника отдела по вопросам образования, культуры, спорта и молодежный политики регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава региона Василий Голубев в ноябре этого года произвёл в региональном правительстве очередную рокировку, в следствие чего заместитель министра культуры Ростовской области Анна Дмитриева пошла на повышение и возглавила ведомство. Дмитриева сменила на посту Владимира Бабина.

Ранее по теме: Ростовский губернатор расставил всех по местам

Читайте также: Губернатор Ростовской области произвел рокировку в правительстве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить