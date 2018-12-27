Разведка Украины засекретила информацию о наградах и взысканиях Семочко

Киев, , 11:37 — REGNUM Служба внешней разведки Украины отказалась предоставить журналистам данные о наградах, премиях, служебных расследованиях и санкциях в отношении первого заместителя главы ведомства Сергея Семочко, сообщили 27 декабря «Украинские новости».

«Сообщаем, что запрашиваемая вами информация является информацией с ограниченным доступом в соответствии с ведомственным перечнем ведомостей, составляющих служебную информацию», — сказано в ответе.

Напомним, 18 декабря 2018 года Служба безопасности Украины начала расследование в отношении заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко в связи с наличием у его родственников гражданства России.

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