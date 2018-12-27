В Казахстане планируют реорганизовать министерство финансов

Астана, , 11:25 — REGNUM Служба экономических расследований министерства финансов Казахстана должна быть независима от министерства для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Данный вопрос подняла депутат Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева, сообщает 27 декабря издание BNews.

«Не считаете ли вы, что все-таки эта служба должна быть независима от Минфина и других министерств?», — задала Назарбаева вопрос заместителю министра финансов Казахстана Канату Баедилову.

По его словам, в ближайшее время в министерстве произойдет реорганизация. Заместитель министра добавил, что в ведомстве может появиться новая структура — Управление собственной безопасности, которое будет напрямую подчиняться министру.

Напомним, по данным Всемирного банка, самыми коррумпированным ведомствами в Казахстане является таможенная и налоговая службы, которые входят в структуру министерства финансов республики.

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