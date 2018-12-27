2018 год оказался очень нестабильным для Макрона — СМИ

Париж, , 11:23 — REGNUM Спустя 18 месяцев после прихода к власти президент Франции Эммануэль Макрон теряет хватку? Таким вопросом задается информационный телеканал Euronews, который заявил, что 2018 год оказался очень нестабильным для главы Франции.

За границей Эммануэль Макрон — харизматичный лидер, который вдохновляет на изменения. Во Франции же он сталкивает с новыми и новыми трудностями, отмечает информационный телеканал.

Сказать, что 2018 год был трудным для Эммануэля Макрона, — это эвфемизм. Главе Франции пришлось столкнуться со своими первыми серьезными политическими кризисами: с обвинениями в адрес бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля и масштабными акциями протеста «желтых жилетов».

Обвинения, обрушившиеся в мае 2018 года, об избиении манифестанта сотрудником охраны президента Александром Беналля и кадры происходящего серьезно повлияли на образ главы государства. Кабинет правительства распался, затем неожиданная отставка министра внутренних дел Франции Жерара Коломба спровоцировала перестановки в правительстве.

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По мнению издания, Эммануэль Макрон воспользовался возможностью перестановки, чтобы попытаться восстановить доверие местных выборных должностных лиц, с которыми у него были очень сложные отношения с начала президентского срока. В результате было создано министерство по связям с местными властями.

Сам же Макрон становится все более «изолированным», его обвиняют в том, что он «не видит и не слышит» своих граждан.

Кризис «желтых жилетов» еще больше повлиял на рейтинг главы государства, который упал до 18%. Сторонники движения «желтые жилеты» были возмущены молчанием президента Франции на протяжении нескольких недель после начала акций протеста. В комментариях в социальных сетях они писали: «это молчание ненормально», «где Макрон и когда он сделает заявление».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон поблагодарил солдат, которые проводят рождественские праздники вдали от своих семей, обеспечивая безопасность жителям страны.

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