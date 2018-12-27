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Турецкая программа «Осьминог» отбила атаку хакеров — Эрдоган

Политика

Глава турецкого государства подчеркнул, что на сегодняшний день кибератаки являются наибольшей угрозой для безопасности государства и частной жизни граждан

Турецкая программа «Осьминог» отбила атаку хакеров — Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 27 декабря 2018, 11:05 — REGNUM  При помощи разработанного турецкими специалистами программного продукта Octopus («Осьминог») удалось отразить кибератаку на штаб-квартиру Вооруженных сил страны, со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает Hürriyet Daily News.

«Разработанное нами программное обеспечение под названием Octopus блокировало хакерское нападение на штаб-квартиру военного командования», — цитирует издание слова главы государства.

Эрдоган подчеркнул, что на сегодняшний день кибератаки являются наибольшей угрозой для безопасности государства и частной жизни граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выпустила отчет, согласно которому ущерб российской финансовой сферы от атак киберпреступников за год составил 2,96 млрд рублей.

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