Турецкая программа «Осьминог» отбила атаку хакеров — Эрдоган

Анкара, , 11:05 — REGNUM При помощи разработанного турецкими специалистами программного продукта Octopus («Осьминог») удалось отразить кибератаку на штаб-квартиру Вооруженных сил страны, со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает Hürriyet Daily News.

«Разработанное нами программное обеспечение под названием Octopus блокировало хакерское нападение на штаб-квартиру военного командования», — цитирует издание слова главы государства.

Эрдоган подчеркнул, что на сегодняшний день кибератаки являются наибольшей угрозой для безопасности государства и частной жизни граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выпустила отчет, согласно которому ущерб российской финансовой сферы от атак киберпреступников за год составил 2,96 млрд рублей.

Читайте также: Group-IB оценила ущерб финансовой сферы РФ от кибератак

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет ГА ООН одобрил проект резолюции РФ против киберпреступности