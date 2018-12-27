Советник Трампа развеял опасения по поводу отставки главы ФРС

Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Несмотря на недовольство президента США Дональда Трампа работой Федеральной резервной службы, глава регулятора Джером Пауэлл сохранит свою должность. Об этом заявил экономический советник главы Белого дома Кевин Хассетт, пишет The Wall Street Journal.

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Он уточнил, что вероятность того, что Пауэлл продолжит свою работу, составляет 100%.

«Джером Пауэлл на 100% в безопасности», — заявил Хассетт.

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Белый дом не знает о планах Трампа уволить главу ФРС

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам своего заседания в четвёртый раз в 2018 году принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25−1,5% годовых.

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Президент США Дональд Трамп подверг такое решение критике, завив, что повышение ключевой ставки увеличит долговую нагрузку и создаст другие проблемы, в том числе с занятостью населения. Трамп в своем Twitter назвал ФРС «единственной проблемой экономики» страны и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка. Позднее американское агентство Bloomberg сообщило о том, что глава Белого дома якобы рассматривает возможность увольнения Джерома Пауэлла с поста главы ФРС.

Эту информацию опроверг глава минфина США Стивен Мнучин, заявив, что Трамп не предлагал уволить главу ФРС. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в свою очередь сообщила, что не знает о планах увольнения Пауэлла.

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