Четверг, 27 Декабря 2018 года
11:13:46 МСК

Казахстан и Катар обсудили упрощение визового режима

Политика

Казахстан попросил ускорить рассмотрение проектов договоров в сфере консульско-правовой помощи

Доха, 27 декабря 2018, 11:03 — REGNUM  Дипломаты Казахстана и Катара обсудили возможность освобождения владельцев служебных и национальных паспортов граждан двух стран от взаимных визовых требований, сообщили 27 декабря в пресс-службе МИД Казахстана.

26 декабря в Дохе состоялись консультации между директором департамента консульской службы МИД Казахстана Тауболды Умбетбаевым и директором департамента консульских отношений МИД Катара Мухаммадом Абдуллах Саид Аль-Субаей. В переговорах принял участие директор департамента Азии Халед Ибрагим Абдулрахман Аль-Хамар.

В ходе переговоров казахстанская сторона попросила ускорить рассмотрение проектов договоров в сфере консульско-правовой помощи гражданам обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Казахстане был опубликован проект правительства республики, в рамках которого планируется продлить 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии до конца 2020 года.

Читайте также: Казахстан планирует продлить безвизовый режим для граждан Китая и Индии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить