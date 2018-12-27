Казахстан и Катар обсудили упрощение визового режима

Доха, , 11:03 — REGNUM Дипломаты Казахстана и Катара обсудили возможность освобождения владельцев служебных и национальных паспортов граждан двух стран от взаимных визовых требований, сообщили 27 декабря в пресс-службе МИД Казахстана.

26 декабря в Дохе состоялись консультации между директором департамента консульской службы МИД Казахстана Тауболды Умбетбаевым и директором департамента консульских отношений МИД Катара Мухаммадом Абдуллах Саид Аль-Субаей. В переговорах принял участие директор департамента Азии Халед Ибрагим Абдулрахман Аль-Хамар.

В ходе переговоров казахстанская сторона попросила ускорить рассмотрение проектов договоров в сфере консульско-правовой помощи гражданам обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Казахстане был опубликован проект правительства республики, в рамках которого планируется продлить 72-часовой безвизовый режим для граждан Китая и Индии до конца 2020 года.

Читайте также: Казахстан планирует продлить безвизовый режим для граждан Китая и Индии