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В Эквадоре указом правительства повышены цены на топливо

Политика

Тем не менее страна останется в лидерах рейтинга по дешевизне бензина в регионе

Кито, 27 декабря 2018, 10:55 — REGNUM  26 декабря в Эквадоре вступил в силу указ правительства о повышении цен на топливо, передает канал TeleSur.

Указ затронул топливо типов «Экстра» и «Экопаис». Их стоимость поднимется с $1,48 до $1,85 за галлон (3,785 л). Ранее была повышена стоимость топлива типа «Супер», выросшая с $2,30 до $2,98.

Как отмечает газета El Universo, по данным министерства экономики Эквадора, несмотря на это повышение, стоимость топлива в стране остается самой низкой в регионе, если не брать в расчет охваченную жесточайшим экономическим кризисом Венесуэлу.

Самые высокие цены на бензин в Южной Америке зафиксированы в Уругвае ($6,05), Чили ($4,8), Парагвае ($4,14) и Перу ($4,11). В Венесуэле стоимость галлона составляет $0,03.

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Бензиновый ажиотаж
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