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«Шатдаун» затормозил работу управления США по санкциям

Политика

OFAC работает в ограниченном режиме

Вашингтон, 27 декабря 2018, 10:37 — REGNUM  Подразделение минфина США, отвечающее за санкции — управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — работает в ограниченном режиме из-за временной приостановки деятельности правительства. В настоящее время OFAC не рассматривает ходатайства об исключении из санкционного списка SDN и не выдает лицензии на запрещенные санкциями действия, сообщает РБК.

Глава юридической фирмы Ferrari & Associates Эрих Феррари рассказал, что у него в производстве находятся примерно 20 дел об исключении из черного списка. Все эти дела равным образом затронуты «шатдауном».

Ранее OFAC анонсировало снятие санкций с компаний «Русал», «Евросибэнерго» и группы En+, то есть ключевых активов Олега Дерипаски. Юрист Дуг Джейкобсон полагает, что этот процесс не будет затронут, так как до 18 января 2019 года OFAC, вероятно, вернется к работе.

Американский минфин разъяснил, что перерыв в работе OFAC не отразится на исполнении санкций, если президент США выпустит соответствующие указы.

Как сообщало ИА REGNUM, работа федерального правительства США была частично приостановлена 22 декабря из-за того, что конгресс и администрация президента не смогли договориться о бюджетных расходах. Предметом разногласий стало строительство стены на границе с Мексикой.

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