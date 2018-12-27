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Сенат Казахстана одобрил административно-территориальные изменения

Политика

Указ о присвоении Чимкенту статуса города республиканского значения был подписан 19 июня

Астана, 27 декабря 2018, 10:41 — REGNUM  Депутаты Сената парламента Казахстана одобрили поправки в конституционные законы по вопросам административно-территориального деления, сообщает 27 декабря агентство «КазТАГ».

Законопроект переводит нормативно-правовую базу Казахстана в соответствии с указом президента республики от 19 июня 2018 года.

Согласно указу, Чимкенту присвоен статус города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область с центром в городе Туркестане.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Чимкент перейдет на самообеспечение к 2025 году. В настоящее время бюджет города является дотационным.

Читайте ранее в этом сюжете: Чимкент перейдет на самообеспечение к 2025 году – министр экономики

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Политическая жизнь Казахстана
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