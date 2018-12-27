Почти 900 семей в Сирии переедут в новые дома

Дамаск, , 10:35 — REGNUM В Сирии в одном из районов Алеппо десятки семей в скором времени смогут переехать в новые дома. Они были восстановлены или заново отстроены в рамках правительственной программы восстановления жилых домов. В настоящее время реализация этой программы вышла на финальную стадию.

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Как уточнил заместитель директора одной из строительных компаний Мажд Аль-Юсфи, слова которого приводит телеканал «Звезда», из 56 зданий строители уже закончили 30

«Это 900 квартир. Через два месяца сдадим первый дом», — добавил Аль-Юсфи.

Справить новоселье смогут первые 30 семей. Квартиры в этом районе получат и жители близлежащих кварталов, чьи дома сейчас практически непригодны для проживания.

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Почти 870 сирийских беженцев вернулись на родину за сутки

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 2015 года в места прежнего проживания вернулись 1,5 млн сирийских беженцев. По оценкам президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, восстановление разрушенной за семь лет войны инфраструктуры в стране может стоить порядка $400 млрд. На это понадобится 10—15 лет.

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