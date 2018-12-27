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Чимкент перейдет на самообеспечение к 2025 году – министр экономики

Политика

В 2019 году бюджет Чимкента увеличили на $29,3 млн

Чимкент, Казахстан, 27 декабря 2018, 10:28 — REGNUM  Новый город республиканского значения в Казахстане — Чимкент выйдет на самообеспечение к 2025 году, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, сообщает 27 декабря агентство «Казинформ».

Министр отметил, что расчеты были выполнены министерством национальной экономики совместно с акиматом (администрацией) города с учетом планов экономического развития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Чимкента увеличился на 11 млрд тенге ($29,3 млн), до 94 млрд тенге ($250,4 млн) после присвоения ему статуса города республиканского значения.

Читайте ранее в этом сюжете: Чимкент станет донором бюджета Казахстана с 2025 года

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Экономика Казахстана
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