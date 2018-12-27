Скандалом года назвали дело «клубничного полпреда» в Хабаровском крае

Хабаровск, , 10:36 — REGNUM Скандалом года назвали жители Хабаровского края в социальных сетях дело о разгроме клубничной фермы полпредом экс-губернатора Вячеслава Шпорта под Хабаровском. Второе место жители региона отдали скандальным многотысячным доплатам к пенсиям депутатов краевой думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В июне 2018 года уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта Константин Белинский устроил погром на клубничной плантации молодого начинающего фермера Ирины Коровиной. Владеющий сотнями гектаров очень дорогой земли под Хабаровском Белинский никак свои обширные угодья не использовал. Опасаясь проверок на предмет использования участков, он сдал часть земель в аренду Ирине Коровиной за символическую плату. Но когда клубничная ферма стала приносить первые доходы, потребовал два миллиона. Когда фермер отказалась платить, Белинский и его супруга, по очереди, на внедорожнике въехали на плантацию и на глазах у родственников и волонтёров раздавили клубничные грядки. Сама Ирина в это время находилась на молодежном форуме «Амур», где рассказывала о своих успехах. Скандал выплеснулся далеко за пределы края, люди со всей страны требовали немедленно привлечь к ответственности распоясавшегося чиновника.

Жители также требовали от Шпорта ответа на вопрос: на каком основании он завел себе полпредов сразу в пяти муниципалитетах, которые получают солидную зарплату и при этом совершенно не нужны, а в случае с Белинским ещё и опасны для окружающих. Дело получило такой широкий резонанс, что в ситуацию вмешался настоящий полпред — президента в ДФО Юрий Трутнев. Он потребовал, чтобы правоохранительные органы дали предельно ясную оценку произошедшему.

В отношении Белинского было возбуждено уголовное дело.

Вячеслав Шпорт проиграл выборы. Новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не только отказался от ненужных полпредов, но и существенно сократил чрезмерно раздутый Шпортом чиновничий аппарат.

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Второе место в номинации «скандал года» хабаровчане отдали грандиозным доплатам к пенсиям депутатов Законодательной думы Хабаровского края. После выборов губернатора выяснилось, что экс-глава края Вячеслав Шпорт подписал распоряжение, согласно которому депутат Закдумы Татьяна Мовчан получила ежемесячную доплату к своей пенсии из регионального бюджета в размере 187 тыс. рублей. При этом средняя пенсия по краю — порядка 16,5 тыс. рублей. Выяснилось также, что на подобные же доплаты имеют право все краевые парламентарии — они приняли такой закон.

Больше всего возмутило жителей края то, что фракция «Единая Россия», имеющая подавляющее большинство в региональной думе, активно голосовала за повышение пенсионного возраста, а также за драконовский региональный закон, отменивший бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

Новость о доплатах к пенсиям стала поводом для открытого письма в Законодательную думу края от Краевого совета пенсионеров и ветеранов. Пожилые граждане назвали поведение депутатов недопустимым, а их самих — бесполезным органом.

Новый глава Хабаровского края Сергей Фургал более, чем в два раза сократил доплаты к пенсиям чиновникам и депутатам, а также губернатору.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Хабаровского края в последние годы сильно раздражал жителей региона тем, что средства бюджета тратились на ненужные населению вещи. Правительство содержало дорогую яхту, аппарат правительства пух, как на дрожжах. Как на дрожжах рос и госдолг региона, который превысил 50 млрд рублей. В сентябре 2018 года прошли выборы губернатора края. Голосование проходило в два тура. Победу в итоге одержал депутат Государственной думы РФ Сергей Фургал, который в своих предвыборных заявлениях делал ставку на прекращение ненужных и неоправданных трат бюджета.