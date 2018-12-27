В Казахстане назвали причину реорганизации министерства по инвестициям

Астана, , 10:09 — REGNUM Министерство по инвестициям и развитию Казахстана было реорганизовано для усиления работы по продвижению экспорта товаров на внешних рынках, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек, сообщает 27 декабря агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что часть функций по продвижению экспорта возложена на министерство иностранных дел, которое будет координировать работу государственных органов в этом направлении.

Касымбек добавил, что изменения связаны с падением мирового рынка иностранных инвестиций за последние два года. В связи с этим Казахстан активизирует свои международные представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, в рамках которого министерство по инвестициям и развитию было реорганизовано в министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане реорганизовано министерство по инвестициям и развитию