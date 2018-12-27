Четверг, 27 Декабря 2018 года
10:09:47 МСК

В Казахстане назвали причину реорганизации министерства по инвестициям

Политика

Функция по продвижению экспорта возложена на МИД

Астана, 27 декабря 2018, 10:09 — REGNUM  Министерство по инвестициям и развитию Казахстана было реорганизовано для усиления работы по продвижению экспорта товаров на внешних рынках, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек, сообщает 27 декабря агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что часть функций по продвижению экспорта возложена на министерство иностранных дел, которое будет координировать работу государственных органов в этом направлении.

Касымбек добавил, что изменения связаны с падением мирового рынка иностранных инвестиций за последние два года. В связи с этим Казахстан активизирует свои международные представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления, в рамках которого министерство по инвестициям и развитию было реорганизовано в министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане реорганизовано министерство по инвестициям и развитию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить